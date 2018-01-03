عاجل

تقنيو ومسؤولو “عدل” يتنقلون إلى موقع حادث سقوط المصعد الكهربائي بباب الزوار

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تقنيو ومسؤولو “عدل” يتنقلون إلى موقع حادث سقوط المصعد الكهربائي بباب الزوار
بقلم خ.صديق

تنقل ليلة اليوم الأربعاء تقنيو ومسؤولو وكالة “عدل” إلى العمارة التي وقع بها حادث سقوط المصعد الكهربائي بباب الزوار، حسب مصدر رسمي لـ “النهار”.

وسقط المصعد كهربائي بحي “cub3” بباب الزوار شرق العاصمة من الطابق التاسع للعمارة 33، كان على متنه طفلين.

ولحسن الحظ يملك المصعد واقي الصدمات بالقاع، والذي منع من حصول الكارثة ليصعد المصعد للطابق الصفر.

لتقوم مصالح الحماية المدنية القريبة من مكان الحادث من انقاذ الطفلين سالمين، بعد كسر الباب.

كما تم تقديم لهما الإسعافات الأولية، وتقديم لهما طبيب نفساني ليتخطيا الصدمة والاثار النفسية الناجمة عليها.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital