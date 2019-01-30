تقييم التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا

تناول اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء، بين رئيس المجلس معاذ بوشارب، والسفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريونكور، تقييم التعاون البرلماني الذي يجمع البلدين.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، شكل اللقاء مناسبة لتقييم التعاون البرلماني، لاسيما على مستوى اللجنة البرلمانية الكبرى التي ينتظر أن تنعقد خلال الأشهر القادمة.

واستعرض بوشارب، مجموعة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

كما تحدث عن التزام للجزائر باحترام الشرعية الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالكفاح لتقرير المصير، على غرار حال الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

وأبرز جهود الجزائر لإيجاد حلول سلمية وتوافقية، للأزمتين في مالي وليبيا، ودورها في محاربة التطرف.

وجدد رئيس المجلس حرص الجزائر على استعادة جماجم ورفات الشهداء، باعتبارها جزء من تاريخ الجزائر.

وأعرب السفير الفرنسي من جهته، على ارتياحه للمجهودات المبذولة لترقية التعاون الثنائي.

كما ثمن ما حققته الجزائر من تطور، مكنها من ولوج آفاق اقتصادية واعدة.