تكبرة بـ19 عاما.. رشا شربتجي تتزوج من الفنان إبراهيم الشيخ

خرجت المخرجة السورية رشا شربتجي عن صمتها، مؤخرًا، وكشفت خلال لقائها في برنامج “تفاعلكم” عن زواجها بالفنان الشاب إبراهيم الشيخ إبراهيم.

ورافقت تكهنات كثيرة اسم المخرجة السورية رشا شربتجي في الأيام الأخيرة، حول حقيقة ارتباطها بالممثل السوري الشاب إبراهيم الشيخ إبراهيم.

وجاء ذلك بعد ظهورهما معًا في مناسبات متعددة، كان آخرها زيارتهما إلى قبر والدها، المخرج الراحل هشام شربتجي. حيث لاحظ الجمهور أنهما كانا يرتديان خاتمين متشابهين.

ونفت رشا شربتجي فرض زوجها في أعمالها، وقالت: “بالتأكيد لا أفرضه في أعمالي. إبراهيم ممثل موهوب، وفي حال كان له دور مناسب، سيكون موجودًا في أعمالي. وإن لم يكن هناك دور مناسب، فلن يكون موجودًا”.

وسبق وأن ظهر إبراهيم برفقة رشا شربتجي في السحور الأخير الذي أقامته احتفالاً بنجاح مسلسل “ولاد بديعة”.

ونشر حينها إبراهيم مجموعة صور، تضمنت عدة صور له مع رشا، وبدا عليهما الانسجام الكبير.

وتعتبر شربتجي إحدى أهم المخرجات العرب، وهي تحمل الجنسيتين السورية والمصرية، ولدت عام 1975. وهي ابنه المخرج الكبير هشام شربتجي، من زوجته المصرية.

ومن أبرز أعمالها السورية “الولادة من الخاصرة” و”أشواك ناعمة” و”غزلان في غابة الذئاب”. كما أخرجت عدداً من المسلسلات المصرية أبرزها “شرف فتح الباب” و”ابن الأرندلي”.

وكانت شربتجي تزوجت في عام 2007 من المصور السينمائي ناصر ركا وانفصلا في 2012.

كما تزوجت عام 2013 من ضابط المخابرات السورية تمام الصالح نجم الدين، شقيق سوزان نجم الدين، لكنهما انفصلا في 2023.

أما إبراهيم الشيخ إبراهيم فهو من مواليد عام 1994، شارك في 4 أعمال من إخراج رشا شربتجي، وهي : “ولاد بديعة” (2024). “مربى العز” (2023)، “كسر عضم” (2022). بالإضافة إلى مشاركته في عشارية “المهرج” التي لم تُعرض حتى الآن.