تكريم محرز من لاعبي الخضر بعد مأدبة العشاء

استقبل لاعبو المنتخب الوطني زميلهم رياض محرز بطريقة جد رائعة بالمركز التقني بسيدي موسى سيتبعه تكريما خاصا له.

وكشف مصدر “النهار” أن لاعبو الخضر قرّروا برمجة حفلا مصغرا مخصّصا بعد مأدبة العشاء لقائد الخضر بعد الفوز برابطة أبطال أوروبا رفقة فريقه مانشستر سيتي قبل أسابيع.

وقال ذات المصدر، آن رياض محرز إندمج رفقة زملائه في الحصة التدريبية التي جرت على الساعة الخامسة ونصف بالتوقيت المحلي بالملحق التابع لمركز سيدي موسى.

و تستعد الكتيبة الوطنية بالمركز التقني لمباراة أوغندا التي ستجري يوم 18 جوان المقبل استعدادا لـ “الكان” المقبل.

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