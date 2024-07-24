تكوين مجاني للطلبة الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة

ستنظم الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية “الجزائر وسط” أياما تكوينية مجانية خاصة بالطلبة الجامعيين الراغببن في انشاء موسسات مصغرة تحت شعار “اوجد فكرة مؤسستك”

وستكون هذه الأيام التكوينية من 25 جويلية 2024 إلى 5 أوت 2024. قبل إنخراطهم في مراكز تطوير المقاولاتية. عبر التسجيل على المنصة الالكترونية Nesda Academy.

وتكون الدورة على مستوى مقر الوكالة .شارع محمد زكال بالمركز الثقافى عز الدين مجوبي الجزائر.