تعديل الحجر الصّحي عبر 29 ولاية بداية من الثامنة مساء

قررت الحكومة، تعديل مواقيت الحجر الجزئي المنزلي، بداية من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا، على مستوى 29 ولاية.

تمديد اجراءات الحجر المنزلي العمول به لمدة 15 يوما ابتداءا من 10 نوفبر يتعلق الامر بولايات باتنة بجاية بسكرة البليدة

تبسة تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس.

كما قامت الحكومة بتكييف قائمة الولايات المعنية بالحجر المنزلي وفق تطور الوضع الصحي لتنقل امن 20 الى 29 ولاية

كما ان تطبيق اجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما على مستوى 9 ولايات ، أدرار ، قالمة، اليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، حنشلة وتيبازة، عين تيموشنت.