تلاميذ يفترشون الزرابي ومدارس «شانطيات»

عرف اليوم الأول من الدخول المدرسي العديد من الاحتجاجات التي نظمها تلاميذ وأولياؤهم على حد سواء.

بسبب الظروف الصعبة التي وجودها في بعض المؤسسات التربوية.

على غرار ما حدث في المسيلة، أين افترش التلاميذ الزرابي بسبب عدم وجود طاولات في أول يوم من الدخول المدرسي.

عرف الدخول المدرسي، أمس، انزالا وزاريا غير مسبوق.

حيث خرج العديد من الوزراء إلى المؤسسات التربوية لافتتاح الموسم الدراسي 2019 – 2020.

وقد عرفت المؤسسات التربوية التي زارها الوزراء تجهيزات على أعلى مستوى، أين تكفلت الجماعات المحلية بالوضع.

في الوقت الذي أهملت مؤسسات أخرى لا تحتوي حتى على طاولات وكراسي لجلوس التلاميذ، خاصة في المرحلة الابتدائية.

وقد عرف الدخول المدرسي العديد من المشاكل، على غرار ما حدث في مؤسسة «محمد المقراني» بالدرارية.

والتي عرفت اكتظاظا كبيرا، حيث وصل عدد التلاميذ إلى 50 تلميذا في القسم الواحد.

فيما أجبر آخرون على الجلوس داخل الفناء إلى غاية تجهيز «الشاليهات» التي استحدثتها وزارة التربية.

ومن بين المشاكل التي عرفها الدخول المدرسي هي الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات.

إضافة إلى تحويل التلاميذ من مؤسسات إلى مؤسسات أخرى من دون إعلام الأولياء.

فضلا عن بعض المشاهد المؤلمة التي عرفتها بعض المؤسسات التربوية.

تلاميذ يفترشون الزرابي في المسيلة

احتج، صبيحة أمس، أولياء تلاميذ ابتدائية «محجوبي محمد» الربيع بسيدي عيسى بسبب غياب الطاولات والكراسي وبعض التجهيزات.

وهو الوضع الذي اضطر التلاميذ إلى الجلوس على الأرض ووضع الزرابي، في صورة تبين حجم معاناة البراءة .

و ذلك في أول يوم من الدخول المدرسي، الذي أفسد فرحتهم بعد اقتنائهم للأدوات المدرسية وكذا الملابس الجديدة.

إلى ذلك، أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تامزيرت، برفقة والي ولاية المسيلة والسلطات المدنية والعسكرية.

على إعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2019/ 2020 بابتدائية أول نوفمبر بعاصمة الولاية المسيلة.

أولياء تلاميذ يغلقون مدرسة ومقر بلدية عين فزة في تلمسان احتجاجا على الاكتظاظ

دشن، صبيحة أمس، عشرات أولياء التلاميذ ببلدية عين فزة في تلمسان الدخول المدرسي الجاري باحتجاجات عارمة.

تنديدا بالاكتظاظ الذي يميز المدرسة التي يتلقى فيها أبناؤهم التعليم الابتدائي، وهي عبارة عن مؤسسة تربوية يقطعها طريق.

حيث مع حلول الدخول المدرسي ترتسم مشاهد الاكتظاظ داخل الأقسام التي لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل للتلاميذ.

الذين يتزايد عددهم سنويا بتزايد النمو السكاني لبلدية عين فزة، وهو ما ينذر بأزمة حادة في المستقبل.

أساتذة متوسطة «بن غانم مخفي» في تلاغ بسيدي بلعباس في إضراب

دخل، أمس، أساتذة متوسطة «بن غانم مخفي» ببلدية تلاغ في ولاية سيدي بلعباس في إضراب عن العمل.

مطالبين برحيل المديرة، بغية وضع حد لما يدور في هذه المؤسسة التربوية منذ ما يفوق العام.

كما وقّعوا شكوى لدى المديرية يطالبون فيها بالتدخل قبيل تدهور الوضع الذي لم يعد مريحا.

عشرات التلاميذ يحرمون من الالتحاق بمؤسساتهم التربوية ببلديات سوق الحد والولجة وحد الشكالة في غليزان

لم يتمكن عشرات التلاميذ ومن كل الأطوار التعليمية من الالتحاق بمؤسساتهم التربوية في أول يوم للدخول المدرسي.

ببلديات الولجة وسوق الحد وحد الشكالة، أقصى الجنوب الشرقي لعاصمة الولاية غليزان، بسبب غياب النقل المدرسي، بسبب الغلق المتواصل لهذه البلديات وللشهر الثالث على التوالي. وحسب المعلومات التي بحوزة «النهار».

فقد اعترض المحتجون طريق حافلات بلدية سوق الحد التي خرجت باكرا للتوجه إلى دواوير هذه البلدية.

لنقل التلاميذ للمتوسطة، وبعدهم نقل تلاميذ الثانوي للرمكة، وراحوا يهددون بحرقها أو تكسيرها، فيما قام آخرون بإنزال التلاميذ منها.

وبعد وصول الخبر للوالي أمرت بجلب حافلات بلدية الرمكة المجاورة للقيام بالمهمة، غير أنها لاقت نفس المصير .

وكادت الأمور تخرج عن نطاقها، الأمر الذي أفشل كل المحاولات وعاد التلاميذ لمنازلهم.

في الوقت الذي لم تتحرك حافلات بلديتي الولجة وحد الشكالة وأرغم التلاميذ في هاتين البلديتين على تمديد عطلتهم الصيفية.

ريثما تجد السلطات حلا لهذه المشاكل،هذا في الوقت الذي استهجن أولياء التلاميذ مثل هذه التصرفات التي ستحرم أبناءهم من الدراسة.

بعدما حرموا هم من قضاء حوائجهم واستخراج وثائقهم من مصالح بلدياتهم المغلقة منذ شهر جوان الماضي.

أولياء يحتجون على دمج تلاميذ المتوسط في ابتدائية بسيدي بلعباس

اعتصم أولياء تلاميذ مدرسة بن طلحة محي الدين بحي المقام بعاصمة الولاية سيدي بلعباس.

على إضافة أربعة أقسام من الطور المتوسط إلى المدرسة، حيث عبر أولياء التلاميذ عن رفضهم هذا الإدماج.

الذي لا يخدم مصلحة أبنائهم، خاصة وأن المدرسة أصبحت مقسمة إلى نصفين، طوابقها السفلية للأقسام الابتدائية.

والعلوية للأقسام المتوسطة، وطالب الأولياء المحتجون مديرية التربية بالتدخل لإعادة الفصل بين الطورين.

مضيفين أن أبناءهم غير مجبرين على تحمل غرباء في مدرستهم وعلى الجهات المعنية البحث عن سبل لحل مشكل الاكتظاظ المطروح.

على مستوى متوسطة مدغري من دون المساس بنظام المدرسة الابتدائية.

دخول مدرسي على وقع الاحتجاجات وأولياء يغلقون الطرقات في بجاية

كل المؤشرات كانت توحي، أمس، على أن الدخول المدرسي لم يكن عاديا بولاية بجاية هذا الموسم.

بعدما قررت مؤسسات تربوية الدخول في إضراب مفتوح لأسباب متباينة، من بينها مدرسة سومار بمدينة بجاية.

بسبب تأخر الأشغال الجارية بها، حيث نظم الأولياء وأبناؤهم مسيرة من المدرسة نحو مقر ولاية بجاية للتعبير.

عن سخطهم من فشل أول يوم للدخول المدرسي، وهو نفس الشأن بمدرسة «حاكم العياشي» ببلدية خراطة.

أين رفض أولياء التلاميذ تمدرس أبنائهم في المدرسة تعبيرا عن سخطهم بسبب انهيار أسقف الحجرات. وهي غير جاهزة لاستقبال التلاميذ. كما أقدم أولياء تلاميذ ابتدائية سليمان بوشربة على غلق الطريق أمام المحطة البرية لبجاية.

بسبب إضراب عمال المدرسة.

وقفة احتجاجية بسبب الاكتظاظ بمتوسطة الشهيد «محمد معمري» ببن ناصر في تڤرت

شهدت، صبيحة أمس، متوسطة الشهيد «محمد معمري» ببلدية بن ناصر بالولاية المنتدبة تڤرت، وقفة احتجاجية.

من طرف جمعية أولياء التلاميذ، حيث منعوا دخول التلاميذ إلى المتوسطة بسبب عديد النقائص. وعلى رأسها مشكل الاكتظاظ في حجرات الأقسام، حيث يتعدى العدد 57 تلميذا في القسم، وقد طالب أولياء التلاميذ وأبناؤهم.

بضرورة تحسين الوضع وظروف التمدرس، من خلال القضاء على الاكتظاظ الرهيب الذي تعرفه المؤسسة.

وهو ما قد ينعكس سلبا على التحصيل العلمي للتلاميذ.

أولياء يمنعون أبناءهم من الالتحاق بمدرسة «بليليطة بوڤرة» بقصر الأبطال في سطيف

أقدم، أمس.

أولياء التلاميذ القاطنين بقرية لعياضات التابعة إداريا لبلدية قصر الأبطال، جنوب سطيف، على تنظيم حركة احتجاجية كبيرة.

من خلال منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بمدرسة «بليليطة» في اليوم الأول من الدخول المدرسي.

حيث تجمع الأولياء برفقة التلاميذ بمدخل المدرسة ورفضوا التحاق أبنائهم بأقسامهم نظرا للظروف القاسية .

التي كان يتمدرس فيها حوالي 300 تلميذ بهذه المدرسة التي تعاني الإهمال.

أولياء تلاميذ 3 مؤسسات تربوية يحتجون في قصر بنورة بغرداية

خرج، صباح أمس، العشرات من أولياء تلاميذ ثلاث مؤسسات تربوية بقصر بنورة بولاية غرداية، في مظاهرات واحتجاجات عارمة.

و التي جابت أرجاء المنطقة، وذلك بسبب الاكتظاظ الحاصل داخل الأقسام من جهة.

ومن جهة ثانية مطالبة مديرية التربية بتنحية المديرة ورفضهم لقرار تحويل مدير آخر.

وقد تجمع أولياء التلاميذ في كل من ابتدائية الشيخ صالح داودي.

وابتدائية حمو عيسى النوري ومتوسطة قشار بالحاج رافعين لافتات عليها عدة شعارات.

قبل أن يتوجهوا في مسيرة سلمية قرب مقر البلدية المتواجدة عند الطريق الوطني رقم واحد، من أجل لفت انتباه وزير التربية والتعليم.

الذي كان في زيارة ميدانية لولاية غرداية لافتتاح الموسم الدراسي لهذه 2019/ 2020.

الأولياء يمنعون أبناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بابتدائية «مفدي زكريا» في الطارف

قام، أمس، أولياء تلاميذ ابتدائية مفدي زكريا ببلدية البسباس بولاية الطارف، بتنظيم وقفة احتجاجية ومنع أبنائهم من الدخول إلى المدرسة .

احتجاجا على قرار مصالح التربية بتحويل 240 تلميذ،انتقلوا إلى السنة الأولى متوسط هذا الموسم للدراسة في جناح المدرسة نتيجة الاكتظاظ.

الذي تشهده متوسطتا «محمد العيد آل خليفة» و «محمد رضا حوحو»، الأمر الذي أثار استياء أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية.

واعتبروا القرار غير تربوي ويؤثر سلبا على أبنائهم وتساءلواعن سبب وجود تلاميذ مراهقين مع تلاميذ في الابتدائي داخل رواق واحد.

وطالبوا كاقتراحات بديلة توزيع تلاميذ الأولى متوسط على المتوسطتين المذكورتين.

أو استعمال المدرسة الابتدائية الجديدة كحل مؤقت هذه السنة.

أساتذة وإداريو ثانوية بيوض في الخروب بقسنطينة يقاطعون الدخول المدرسي

أقدم، صباح أمس، أساتذة وعمال الإدارة بثانوية بيوض في مدينة الخروب على شن حركة احتجاجية، قاطعوا من خلال الدخول المدرسي.

تعبيرا منهم على غضبهم من مديرة المؤسسة التربوية، ورفض العمل تحت وصايتها، وهو ما ترجم الخلافات الحادة .

والتي عرفتها الثانوية الموسم الماضي بسبب الانسداد التام بين أغلب الأساتذة والموظفين.

أين طالب هؤلاء برحيلها وتغيير بمسؤول جديد وحسب مصدر عليم،فإن مديرية التربية أوفدت لجنة تقصي مشكلة من عدد من الإطارات.

بغية الاستماع إلى انشغالات المضربين ومحاولة تهدئة الوضع لتسهيل الدخول المدرسي .

وكذا رفع تقرير مفصل لوضعه على طاولة مدير التربية الولائي.

تلاميذ ابتدائية «سعد بوعافية» بأم الطوب في سكيكدة لم يلتحقوا بأقسامهم

في سابقة تعد الأولى من نوعها صبيحة الدخول المدرسي لهذا العام والتي تتزامن مع زيارة وزير الاتصال .

الذي أشرف على الدخول المدرسي بمدينة عزابة، لم يلتحق تلاميذ ابتدائية «سعد بوعافية «الواقعة بمنطقة أمزيودة 12 كلم .

عن بلدية أم الطوب بسكيكدة بحجرات أقسامهم بسبب غياب وعدم التحاق مدير المدرسة والمعلمين.

مما أفشل عملية الدخول المدرسي بهذه الابتدائية التي تضم ثلاثة أقسام لجميع المستويات، مما خلق جوا من القلق .

وحالة احتقان لدى أولياء التلاميذ الذين استاؤوا لمثل هذه التصرفات.

تلاميذ وأولياؤهم يقاطعون الدخول المدرسي بعدة مؤسسات تربوية في باتنة

قاطع، أمس، العشرات من أولياء تلاميذ ابتدائية «هجال محمد»، أولاد مبارك سابقا، في دائرة الجزار جنوبي باتنة.

الدخول المدرسي، بعد أن قاموا بغلق مقر المدرسة ومنع أبنائهم من الدخول لمزاولة الدراسة.

رافضين فتحها إلى حين التدخل والنظر في جملة المطالب التي رفعوها في أكثر من مناسبة.

والمتمثلة في توفير مطعم مدرسي بها وكذا إيفاد لجنة تحقيق في نسبة نجاح امتحان «السانكيام».

والتي بلغت نسبة ضئيلة جدا خلال الموسم الدراسي المنصرم.

أساتذة وعمال يطالبون برحيل المدير المكلف في ڤالمة

واصل حوالي 28 أستاذا وعاملا بمتوسطة «حصران السعيد» ببلدية الركنية في ڤالمة، أمس، احتجاجهم .

ولم يلتحقوا بمناصب عملهم لليوم الثالث على التوالي، تعبيرا منهم على ما وصفوه بتجاهل الجهات الوصية لمطلبهم.

المتمثل في تعيين مدير جديد للمتوسطة بدلا من المكلف بالتسيير بالنيابة الحالي، الذي يعمل مديرا للمتوسطة الجديدة «حدادة صالح».

وحسب الأساتذة المحتجين، فإن هذا المدير ومنذ تكليفه الموسم الدراسي الماضي بهذه المتوسطة.

وهو يصطنع المشاكل للأساتذة والعمال والإداريين، بالاستفزاز وإعطائه لمعلومات خاطئة.

فشل الدخول المدرسي بعدة بلديات والأمن يتدخل لإنقاذ مدير من الاعتداء في الوادي

عرفت عدة مؤسسات تربوية بولاية الوادي فشلا في الدخول المدرسي لعدة أسباب.

أبرزها في بلديات الوادي والمقرن والدبيلة وبن قشة ودور الماء وبوادي ريغ.

حيث رفض أولياء التلاميذ بمتوسطة سليماني بالمقرن انطلاق الدراسة بسبب الضغط الكبير والاكتظاظ الذي تعانيه المؤسسة منذ العام الماضي.

إضافة إلى اتهام المصالح الوصية بالكذب عليهم ببناء متوسطة جديدة ودخولها حيز الخدمة هذا العام، لكن كل ذلك لم يتحقق.

مما يؤكد أن العام الدراسي ستكون نتائجه كارثية على التلاميذ.