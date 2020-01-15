بسبب غياب التدفئة.. تلاميذ ثانوية مكيوي يعتزمون مقاطعة الدراسة في معسكر

لا يزال فصل الشتاء يشكل هاجسا كبيرا لدى تلاميذ وأساتذة ثانوية “مكيوي مامون” بمعسكر بسبب غياب التدفئة داخل الأقسام.

وهو وضع استاء له العديد من أولياء التلاميذ وهم يرون أكثر من 890 تلميذا ثانويا يدرسون في غرف تبريد يتعذر معها مقاومة جليدها بمؤسسة تعليمية تقع علاوة على ذلك وسط عاصمة الولاية.

وتبقى كل النداءات دون ردّ بسبب بيروقراطية المكاتب وتنصل بعضهم من المسؤولية حول مكان وضع المعدات اللازمة عند مدخل المؤسسة التربوية.

وقد نتج هذا الخلل تنامي النقص في التنسيق بين الإدارة والمؤسسات المعنية في التعامل مع هذه المشكلة.

وتستمر الأطراف المعنية مع مرور الوقت في تبادل الإتهامات عوض العمل على حل المشكل.

ولمواجهة هذا الموقف، يعتزم العديد من التلاميذ المتمدرسين اتخاذ خطوة وقائية يقضي مضمونها بمقاطعة الدراسة إلى غاية انقضاء فترات تشكل الجليد وتلاشي موجة البرد.