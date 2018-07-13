تفاديا لإنتشار داء الحمى القلاعية قامت المصالح البيطرية بولاية غليزان بتلقيح أكثر من 16 ألف رأس من البقر.

حيث تم تجنيدحوالي 49 طبيبا بيطريا من المفتشية الولائية البيطرية ومست العملية حوالي1423 مستثمرة فلاحية عبر الولاية.

وبحسب المفتش الولائي البيطري،فإن الحملة إنطلقت منذ شهر أفريل الماضي ولم تسجل أي إصابة بداء الحمى القلاعية خلال عملية التلقيح.

وبحسب ذات المسؤول فإن التدابير الوقائية المتخذة كتوفير اللقاح الكافي،أنجحت عملية تقليح الأبقار والمواشي.

وإستنادا الى المصالح البيطرية،فإن ولاية غليزان تتوفر على أزيد من25 ألف رأس من البقر منها 20 ألف بقرة حلوب.