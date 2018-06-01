الدرك يطيح ببارون المخدرات الهارب منذ 10 أيام من سجن الرمشي في تلمسان

البارون كان متخفيا في منزل أقاربه بالسواني لتهريبه الى المغرب

علمت النهار من مصدر موثوق،أن مصالح الدرك الوطني لولاية تلمسان، تمكنت خلال توقيت الجمعة لنهار اليوم من توقيف بارون المخدرات،

الذي فر منذ 10 أيام من المؤسسة العقابية لدائرة الرمشي شمال الولاية،

وذلك رفقة بارون ثاني تم القبض عليه يوم تنفيذ مخطط الهروب من السجن جراء سقوطه وإصابته بكسور،

وطوقت طيلة نهار اليوم قوات الدرك منطقة السواني التابعة لدائرة باب العسة اثر ورود معلومات مؤكدة اليها تفيد بوجود بارون مخدرات خطير في مسكن احد اقاربه،

الذين كانوا يخططون لتهريبه الى المملكة المغربية،للهروب من قضية خطيرة تلاحقه فيها أجهزة الأمن منذ أيام والمتعلقة بفراره من السجن،

وسمحت المعطيات المتوفرة بالوصول الى المسكن الذي كان يتحصن فيه هذا البارون قبل القبض عليه بداخله،

وتم في نفس العملية توقيف بارونين آخرين كانا ينويان مساعدته على الفرار إلى المغرب في الساعات القليلة القادمة،إلا أن هذا السيناريو تبخر بفضل حنكة مصالح الدرك،

وسيقدم هذا البارون و معاونيه للسلطات القضائية هذا الأحد وفق ما ذكره نفس المصدر لمراسل النهار بتلمسان.