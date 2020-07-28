تلمسان.. رفع الحجر الصحي عن المواطنين المرحلين من فرنسا

غادر نهار اليوم الثلاثاء، الرعايا الجزائريون الذين تم ترحليهم من فرنسا، ⁩بعد قضاء فترة الحجر الصحي، بنزل “Renaissance”.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية تلمسان على فايسبوك، أجريت للمعنيين، كل الفحوصات الطبية اللازمة خلال فترة إقامتهم، وكذا يوم مغادرتهم للفندق.

كما سخرت مصالح الولاية، جميع الوسائل من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية، مع الحرص على ضمان توفير النقل والمرافقة الأمنية لكل المواطنين الذين غادروا هذه المؤسسة الفندقية، قصد نقلهم إلى مقر سكناهم.

وتمت هذه العملية، في ظروف محكمة، وهذا بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية للسير الحسن لهذا الإجراء.

وعبر المغادرون عن عمق إمتنانهم وتشكراتهم إلى السلطات الولائية بمختلف قطاعاتها، وإلى كافة مواطني ولاية تلمسان، على حسن الإستقبال والضيافة، حسب ذات المصدر.