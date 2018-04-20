شاهد لحظة إنقلاب حافلة وصراخ الأطفال داخلها بتلمسان

انتشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة فقدان السائق لفرامل حافلة كانت تقل تلاميذ في رحلة نهاية الأسبوع في تلمسان.

ويظهر الفيديو حالة الرعب التي عاشها التلاميذ والمرافقين لهم عند فقدان الحافلة للفرامل.

حيث كان التلاميذ في حالة هيستيرية وأخذوا بالصراخ خوفا من حدوث كارثة.

ولحسن الحظ لم تكن خسائر بشرية ماعدا إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة،

من بينهم 9 أطفال كلهم بنات ومؤطّرتين إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم في رحلة بتلمسان.

ووقع الحادث في منتصف نهار اليوم الجمعة، عند مفترق الطرق المؤدي بين تلمسان وبني سنوس وسبدو.

وذلك إثر توقف الفرامل عن العمل ما أجبر السائق على الاصطدام بجرف لتفادي الكارثة.

وكانت تقل الحافلة حوالي 40 شخصا بين أطفال ومؤطرين كانوا في رحلة نظمتها إحدى الجمعيات لفائدة الأطفال،

وتم إسعاف الجرحى إلى مستشفى سبدو لتلقي العلاج.