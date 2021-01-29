تلمسان.. تحرير ابنة نائب مير الرمشي المختطفة وتوقيف 3 مشتبه فيهم

تمكنت عناصر من درك تيرني بتلمسان من تحرير طفلة المدعوة بن يخلف يسرى تبلغ من العمر 13 سنة بعدنا تعرضت أمس لعملية اختطاف.

القاصر تم إختطافها من قبل مجهولين بعد اختفائها الغامض مباشرة بعد تنقلها إلى متوسطتها اين تدرس في حدود الساعة الواحدة ظهرا.

وحسب مصادر مؤكدة الطفلة تم تحريرها من ايدي مختطفيها بينما كانت محتجزة بسيارة كان على متنها 3 أشخاص.

أين تم إلقاء القبض عليهم اظهرت التحقيقات الأولية انهم ينتمون لعصابة مخدرات.

الحادثة اهتزت لها نهاية الأسبوع الماضي دائرة الرمشي شمال ولاية تلمسان بعد اختفاء الطفلة يسرى في ظروف غامضة.

الطفلة ابنة نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرمشي.

هذا وتزامن حادث اختفائها مع الاحتجاجات الشعبية ضد قوائم المستفيدين من التجزئات السكنية المفرج عنها ببلدية الرمشي غضون الاسبوع المنقضي.

للعلم القاصر إختفت بعد توجهها الى متوسطة الملازم الاول عبد الباسط في حدود الساعة الواحدة ظهرا.

وآخر مرة تم رؤيتها فيها في حدود الساعة الخامسة والربع بينما كانت مارة بجوار مكتبة لتتوارى بعدها عن الانظار.

وقد راودت عائلة الضحية شكوك حول ان تمون حادثة اختفائها الغامضة مدبرة حسب تأكيد والدها للنهار.

بالمقابل انه لم يتلق اي تهديدات باستثناء ان ابنتهاتمكنت من تمرير نداء نجدة الى احدى قريباتها عبر تطبيق الانستغرام باستعمالها لهاتف لاحد الأشخاص الذين كلنت برفقتهم.

والتحقيقات لازالت متواصلة للوقوف علي ملابسات الاختفاء الغامض للطفلة.