تلميذ يقتل زميله ويطعن آخر بعد فشله بالغش في الإمتحان

أقدم تلميذ على قتل زميله بطعنة سكين في الوريد وجرح آخر بسبب فشله في الغش أثناء الإمتحان بمدينة السراعنة المغربية.

إهتزت ثانوية أبوبكر القادري على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها تلميذ ذبحا وأصيب آخر بطعنة سكين من طرف زميلهم .

لأنه فشل في الغش بالإمتحان الجهوي للمستوى الرابع إعدادي.

وحسب شهود عيان للتلاميذ فإن الجاني دخل في حالة هستيرية فور خروجه من قاعة الإمتحان وذلك لعدم تمكنه من الغش.

حيث نشب شجار بينه وبين الضحية وسط ساحة المدرسة أين سحب سكينه وطعن زميله في الوريد ليفارق الحياة بعين المكان .

كما طعن آخر في ظهره ليتم نقله على جناح السرعة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وقد تم القبض على القاصر ووضعه رهن إعتقال لإستكمال التحقيق.