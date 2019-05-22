تمديد خط جديد ميترو الجزائر لمدينة باب الواد واقتناء مركبات مصفحة لبريد الجزائر

قررت الحكومة في إطار قطاع الأشغال العمومية والنقل، بالتصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لميترو الجزائر شطر”ساحة الشهداء-باب الواد”،

والذي يندرج في إطار برنامج توسيع شبكة استعمال وسيلة النقل العصرية، ليشمل مستقبلا ساكنة الجهة الغربية للعاصمة.

وكشف بيان للوزارة الأولى عن استماع الحكومة خلال الإجتماع، إلى عرضين حول مشاريع الصفقات العمومية بالتراضي البسيط، مع مؤسسات عمومية

قدمهما كل من وزير الداخلية، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، حيث يتعلق العرض الذي يخص قطاع الداخلية

بإنجاز مركز بغرداية يتوفر على كل شروط الإستقبال والتكفل الأمثل بالمهاجرين، المتواجدين عبر التراب الوطني بصفة غير قانونية،

فيما يتعلق العرض الخاص بوزارة البريد، باقتناء سيارات مصفحة لنقل الأموال وتأمينها وكذا عتاد للإعلام الآلي لفائدة مؤسسة بريد الجزائر.

وهذا بهدف توسيع استعمال التقنيات الحديثة لضمان تكفل أمثل بالخدمات البريدية لصالح المواطن.