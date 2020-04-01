تمديد فرض الحجر الجزئي على 4 ولايات إلى غاية 19 أفريل

قرر اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمديد فرض الحجر الجزئي على 4 ولايات جديدة إلى غاية يوم 19 أفريل للحد من إنتشار وباء كورونا كوفيد 19.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن قرار تمديدفرض الحجر الجزئي مس كل من ولاية بجاية، وعين الدفلى، مستغانم، وبرج بوعريريج.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ غدا الخميس إبتداء من السابعة مساء إلى 7 صباحا.

كما امر الرئيس تبون تمديد إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات كما يشمل القرار أيضا مؤسسات التكوين المهني

من جهة اخرى قرر الرئيس تمديد الحجر الكلي وتقييد الحركة على ولاية البليدة وتسع ولايات أخرى

ويتعلق الامر كل من العاصمة، باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، وهران، تيبازة،بومرداس والوادي

وستمتد هذه الإجراءات الجديدة إلى غاية يوم 19 أفريل.

“اللهم إرفع الوباء والبلاد عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين “