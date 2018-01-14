أكّد مسؤول بوزارة النفط والغاز العمانية “علي بن عبدالله الريّامي” أنّه سيتم تمديد قرار التّخفيض في إنتاج النفط مستمر إلى غاية ديسمبر.

وقال نفس المسؤول خلال ندوة صحفية، أنّ مسقط ستستضيف الإجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة في 21 جانفي المقبل.

ويضمّ هذا الإجتماع المنتجين الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بالإضافة إلى الدول غير الأعضاء لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج.

بمشاركة سبع دول من بينها خمس من داخل منظمة أوبك وهي الجزائر السعوديةالإمارات الكويت وفنزويلا، بالإضافة إلى عمان وروسيا الإتحادية.

ونوّه بأهميّة هذا الإجتماع كونه الأوّل للجنة الوزارية المشتركة الذي يعقد هذا العام لدوره “الفعال” في تعافي أسعار النّفط العالمية.

وأشاد المسؤول بمستوى الإلتزام الذي عرفه اتفاق فيينا من طرف الدول الموقّعة.

والتي قامت بتخفيضات تتراوح ما بين 4.5 إلى 5 بالمائة من انتاجها وبإجمالي 1.8 مليون ألف برميل يوميا.

واعتبر أنّ “هذا التنسيق جاء بثماره من حيث الإرتفاع التدريجي لأسعار النّفط العالمية لما نراه عليه اليوم” .

مؤكّدا أنّ قرار التمديد لهذا التّخفيض في الإنتاج العالمي مستمر إلى نهاية ديسمبر من العام الجاري 2018.

غير أنّه يرى أنه لا ضرورة في الوقت الحالي لرفع نسب التخفيض أكثر من ذلك.

يشار إلى أنّ أسعارالنفط استهلت عام 2018 بتسجيل أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات ليصل البرميل الى 70 دولارا.