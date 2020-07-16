تمديد منع حركة المرور من وإلى 29 ولاية.. وتعليق النقل الحضري في العطلة الأسبوعية

قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، تمديد منع حركة المرور من وإلى 29 ولاية وبينها لمدة أسبوع.

كما تم أيضا تمديد منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من غد الجمعة لمدة 10 أيام، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات الـ 29 المتضررة.

وأوضح بيان الوزارة الأولى أن هذا الإجراء لا يعني وسائل نقل الـمستخدمين ونقل السلع.

ويتعلق بكل من ولايات لـمدة عشرة (10) أيام، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى ولايات أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان.

ويبقى الولاة مخولين باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، بعد موافقة السلطات الـمختصة، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف أوقات الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي بشكل يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى.

كما يبقى الولاة مخولين بمنح تراخيص للمرور، في حالة الضرورة، أو في حالة الأوضاع الاستثنائية.

وأفاد بيان الوزارة الأولى مواصلة عمليات تطهير الفضاءات والأماكن العمومية عبر كامل الولايات، مع تكثيف حملات الاتصال وتحسيس الـمواطنين على مستوى الأحياء، على أن يتم إشراك الجمعيات ولجان الأحياء من أجل حمل الـمواطنين على تدارك الخطورة والتقيد بالبروتوكولات الصحية الـمعمول بها، ولاسيما احترام تدابير النظافة والحواجز الـمانعة للعدوى وارتداء الكمامات إجباريا والتباعد الجسدي.