صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تمديد التكفل بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الى غاية 31 مارس 2021.

من خلال تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص.

وتمديد اجراءات التكفل من طرف الخزينة العمومية، بصفة استثنائية.

وخص المرسوم المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا وذلك الى غاية 31 مارس المقبل.

المرسوم يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض.

ويتعلق الامر بالقروض الممنوحة من طرف البنك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء كورونا.

وبموجب المرسوم المعدل، تم تمديد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239.

والمؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 أوت سنة 2020 إلى غاية 31 مارس سنة 2021.

وسيستفيد من هذا المرسوم التنفيذي، مؤسسات تمويل المشاريع الاستثمارية والمرقون العقاريون المساهمون في إنجاز سكنات عمومية والخواص.

الذي اقتنوا سكنات جماعية أوشيدوا سكنات ريفية، بالإضافة إلى الشباب ذوو المشاريع والمستفيدون من القروض المصغرة بالإضافة إلى البطالون ذووالمشاريع والفلاحون ومربو المواشي والمستفيدون من القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة المتوسطة والطويلة الأجل.