تمنراست : القبض على أربعيني مبحوث عنه من طرف “الأنتربول”

أطاحت مصالح الشرطة القضائية بتمنراست شخص يبلغ 40 سنة، محل أمر بالقبض الدولي بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض التهريب الدولي.

وحسب ذات المصالح العملية تمت إثر ورود معلومات تفيد بوجود شخص بمدينة تمنراست محل أمر بالقبض الدولي.

حيث أسفرت التحريات من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتم توقيفه على مستوى حي سرسوف الحفرة بوسط المدينة.

وعقب التحقيق معه إعترف بأنه يتنقل بهوية مخالفة لهويته، أين تم التعرف عليه عبر تمريره على النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع “أفيس”

كما تبين أنه محل أمر بالقبض الدولي صادر عن الأنتربول بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض التهريب الدولي للمخدرات

وقدم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.