حجز 4 مركبات محملة ببضائع مختلفة موجهة للتهريب في تمنراست

تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست، أمس السبت من إحباط عملية تهريب بقطاع الاختصاص،

حيث وعلى إثر استغلال معلومات مؤكدة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتجميع بضائع مختلفة من أجل تهريبها خارج التراب الوطني،

بأحد الإحاطات بحي أنكوف تمنراست، وبعد إعداد خطة عملياتية محكمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة،

تم مداهمة المكان وحجز 4 مركبات محملة ببضائع مهيأة للتهريب، 3 منها من نوع طيوطا ستايشن،

وكانت المركبات الأربعة محملة بـ4150 لتر من البنزين و1050 كلغ نحاس و11800 قرص من الأدوية جزائرية الصنع،

ليتم تحويل المركبات والمحجوزات إلى المقر وفتح تحقيق في القضية بالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة بتمنراست.