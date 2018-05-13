وعد وزير السّكن والعمران عبد الوحيد تمّار، بالتكفّل بملفها الخاص بالسّكن محلّ الطّعن، وهذا بعد إحتجاجها المباشر .

خلال إشرافه الأحد على توزيع 1000 مسكن إجتماعي تساهمي و482 مسكن إيجاري عمومي.

وقال الوزير للمواطنة ” أعطيني كل المعلومات والله حقك تديه” ، بعد النداء عليها للسماع إلى إنشغالها

وكانت المواطنة قد بدأت بالصراخ عاليا، إحتجاجا على إقصائها من السّكن ، وشكت الوزير أن ابنها في السجن منذ 19 سنة، وفي حال خروجه ستبقى بدون مأوى.

وهو ما جعل الوزير يعدها بدراسة ملفها، بعد إيفائه بكل االمعلومات، أمام حضرة الوالي عبد القادر زوخ.