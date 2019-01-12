تنبيه للأرصاد الجوية: استمرار تساقط الثلوج على المناطق الوسطى والشرقية
حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار تساقط الثلوج على المناطق الوسطى والشرقيةعلى مرتفعات 800 متر إلى غاية 18 سا.
وأضافت نشرية خاصة لذات المصلحة، أن الولايات المعنية هي: خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس والطارف،عنابة، قالمة، سكيكدة، قسنطينة، جيجل، ميلة، وسطيف.
بالإضافة إلى برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، البليدة وبجاية.
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أرصدت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تساقط الأمطار الرعدية، كما حذرت مصالح الأرصاد الحوية من سقوط الثلوج على الولايات الوسطى والشرقية للوطن.
https://www.youtube.com/watch?v=CKgiqYfVSCA
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