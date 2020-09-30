رئيس مولودية وهران يهدد بطرد بلقروي !!

خرج رئيس فريق مولودية وهران “الطيب محياوي” عن صمته ليهدد لاعبه الجديد “هشام بلقروي” بالطرد بعد تأخره في العودة للجزائر.

محياوي قال لموقع كووورة العربي:”تواصل غياب بلقروي عن الفريق مقلق للغاية، ويدفعنا إلى التفكير في اتخاذ إجراءات رادعة، قد تصل إلى فسخ عقده”.

“كل المغتربين وجدوا طريقة للعودة إلى الجزائر باستثناء بلقروي، الذي نجح في مغادرة الجزائر عبر تونس في عز الأزمة، لكنه لم يتمكن من العودة إليها”.

وختم:”سنمنح بلقروي مهلة أخيرة، تدوم أسبوعا واحد، وبعد ذلك سنتخذ قرارات ردعية في حقه، فنحن لا نتهاون مع القضايا الانضباطية، التي تضر بمصلحة المولودية”.