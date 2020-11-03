سبعة عناصر مشكوك في إصابتهم بكورونا في بيت مولودية الجزائر

أعلن فريق مولودية الجزائر سهرة اليوم الثلاثاء أن نتائج إختبارات فيروس كورونا التي خضع لها التعداد يوم الإثنين جاءت متباينة.

بيان الفريق العاصمي كشف عن ظهور نتائج 7 عناصر مشكوك إصابتهم بفيروس كورونا زائد حالة بأعراض خفيفة.

الطاقم الطبي للعميد قام بإتخاذ القرارات اللازمة بعد ظهور النتائج كما ستخضع ذات العناصر لإختبارات ثانية صبيحة الغد من أجل التأكد وإتخاذ تدابير أخرى.

البيان الكامل:

“لا طالما سهر الطاقم الطبي لمولودية الجزائر على توفير كافة الشروط الوقائية لسلامة التعداد، و هو ما كان عليه الحال خلال التربصات الثلاثة السابقة و قبل المعسكر الذي إنطلق الإثنين، حيث خضع الجميع دون إستثناء في مولودية الجزائر إلى إختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19 لكن النتائج هذه المرة كانت متباينة.

إذ يعلن طبيب العميد السيد زين الدين لاج عن ظهور نتائج 7 عناصر مشكوك إصابتهم زائد حالةبأعراض خفيفة، وقام الطاقم الطبي بإتخاذ القرارات اللازمة بعد ظهور النتائج كما ستخضع ذات العناصر لإختبارات ثانية صبيحة الغد على الساعة الثامنة ونصف من أجل التأكد وإتخاذ تدابير أخرى.

كما يعلم طبيب مولودية الجزائر أن ظهور النتائج لن يؤثر على السير الحسن للتربص وأنه رفقة أعضاء الطاقم الطبي مجندون في حال وجود نتائج إيجابية لا قدر الله”.