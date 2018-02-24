“النهار” تنشر تفاصيل العثور على امرأة مذبوحة بعين البنيان!

تشغل منصب رئيسة مصلحة لوكالة بنك BNA في محطة القطار «آغا»

رعت كتيبة الدرك الوطني بالشراڤة في تحقيقاتها بعد العثور على جثة إمرأة في بداية العقد الخامس مذبوحة داخل شقتها المتواجدة بحي «عدل» في عين البنيان، حيث كشفت المعاينة الأولية عدم وجود آثار لكسر قفل الباب الخارجي، إلى جانب تلقّي الضحية عدة طعنات على مستوى الوجه والرأس.

وكشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن الضحية «ح.كريمة» وهي إطار ورئيسة مصلحة لوكالة البنك الوطني الجزائري المتواجدة بمحطة القطار «آغا» في العاصمة، تعد أما لطفلتين الكبرى تبلغ من العمر 24 سنة وتشتغل أستاذة، والأخرى تبلغ من العمر 14 سنة.

وحسب ذات المراجع، فإن الضحية معروفة بأخلاقها الحميدة وسلوكها الحسن لدى زبائن وكالة «آغا» بالعاصمة، كما كشفت ذات المصادر أن الضحية تعرضت لضربات عديدة على مستوى الوجه والرأس، مشيرة إلى ابنتيها توجدان تحت تأثير الصدمة لهول ما لحق بوالدتهما المرحومة، خاصة التي تبلغ من العمر 14 سنة، كما أن المعاينة الأولية أثبتت عدم وجود كسر في قفل الباب، مما يشير إلى أن الضحية فتحت الباب تلقائيا. وكانت الجريمة قد وقعت، بحر الأسبوع الفارط، بالعمارة 07 رقم 39 بالطابق 11 بحي «عدل» ببلدية عين البنيان، بعد أن اكتشف زوج الضّحية وهو عون سابق بالحماية المدنية، جثّة زوجته وهي مذبوحة داخل المنزل العائلي.