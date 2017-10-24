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لجنة وزراية تحضر الدخول الإجتماعي 2018

الوطني
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لجنة وزراية تحضر الدخول الإجتماعي 2018
بقلم هواري شالخ

نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتحضير للدخول الإجتماعي المقبل.

وجاء تنصيب اللجنة تنفيذا لتعليمات الوزيرالأول “أحمد أويحيى”، المتكونة من قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التربية الوطنية.

إضافة إلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي  والسكن والعمران والمدينة.

وتعد اللجنة فضاء تنسيقيا يسمح بتقديم اقتراحات عملية للحكومة قصد التكفل بجميع الجوانب المتعلقة بالدخول المقبل تماشيا مع احتياجات المواطنين.

وستقوم هذه اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية على متابعة تحضيرات الدخول المقبل و مراقبة تنفيذ قرارات السلطات العمومية.

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