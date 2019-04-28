تنظيم دورة تكوينية في مجال الغطس على عمق 40 مترا بولايات الغرب

تُنظم المديرية العامة للحماية المدنية، دورتين تكوينين تأهيلية في مجال الغطس على عمق 40 مترا، لفائدة 54 غواصا من ولايات غرب الوطن.
و حسب بيان للمديرية العامة، الدورتين ستكون ابتداء من اليوم الأحد الى غاية 2 ماي على مستوى ولايتي مستغانم ووهران.
وحسب ذات البيان : “إن المتطلبات العماليتية في مجال الغوص البحري تطورت، وهذا بفعل تواجد عدة صعوبات يصادفها غطاسو الحماية المدنية
خلال تدخلاتهم، والتي أضحت تحدث في معظم الحالات على عمق يتجاوز 30 مترًا”.
وأضاف البيان : “انه في عام 2013 كان معظم الغواصين في الحماية المدنية مؤهلين للتدخل على أعماق لا تتجاوز 20 مترًا.
ومنذ ذلك الحين، -يضيف البيان -سمحت لنا الدورات التدريبية المنظمة بتأهيل جميع الغواصين للتدخل على عمق 30 مترًا،
وانطلاقا من سنة 2018 ركزت المديرة العامة مجهوداتها على تأهيل هؤلاء الغواصين للتدخل على عمق 40 مترًا.
وأضاف المصدر:” انه من المقرر عقد عدة دورات تأهيلية أخرى على عمق 40 مترًا هذا العام ودورة تأهيلية على عمق 50 مترًا،
والهدف النهائي هو تأهيل جميع الغواصين للتدخل على عمق 50 مترًا”.
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