تنظيم دورة تكوينية في مجال الغطس على عمق 40 مترا بولايات الغرب

تُنظم المديرية العامة للحماية المدنية، دورتين تكوينين تأهيلية في مجال الغطس على عمق 40 مترا، لفائدة 54 غواصا من ولايات غرب الوطن.

و حسب بيان للمديرية العامة، الدورتين ستكون ابتداء من اليوم الأحد الى غاية 2 ماي على مستوى ولايتي مستغانم ووهران.

وحسب ذات البيان : “إن المتطلبات العماليتية في مجال الغوص البحري تطورت، وهذا بفعل تواجد عدة صعوبات يصادفها غطاسو الحماية المدنية

خلال تدخلاتهم، والتي أضحت تحدث في معظم الحالات على عمق يتجاوز 30 مترًا”.