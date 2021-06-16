تنظيم وإجراء الإمتحان الوطني لإثبات المستوى لطلبة المدارس القرآنية والزوايا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء، عن تنظيم وإجراء الامتحان الوطني لإثبات المستوى لطلبة المدارس القرآنية والزوايا يومي 01 و02 من شهر سبتمبر سنة 2021.

وذلك قصد التكفل بهم للمشاركة في المسابقة الوطنية للالتحاق بالتكوين المتخصص على مستوى المعاهد الوطنية التابعة للقطاع.

وعلى الراغبين في اجتياز هذا الامتحان التقرب من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات للاستعلام.

هذا وسيكون التسجيل في هذا الإمتحان ابتداءً من نشر هذا لإعلان، أما آخر أجل لإيداع الملفات سيكون بتاريح 29 جويلية 2021.

وفيمايلي الوثائق المطلوبة:

– شهادة ميلاد .

– شهادة حفظ القرآن الكريم صالحة لمدة 02 سنتين من تاريخ اصدارها .

– صورتان شمسيتان .

– طلب خطي .

تجرى الامتحانات على مستوى المعاهد على النحو الآتي :

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالبويرة ولاية البويرة لمترشحي الولايات الآتية : (البويرة ، الجزائر، البليدة ، تيبازة، المدية)

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي عبد الرحمن اليلولي ولاية تيزي وزو المترشحي الولايات الآتية: (تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، بومرداس).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتلاغمة ولاية ميلة لمترشحي الولايات الآتية : (ميلة، تبسة، قالمة، سوق أهراس)

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإن صالح ولاية إن صالح المترشحي الولايات الآتية : (إن صالح ، أدرار، المنيعة ، تميمون).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست ولاية تامنغست لمترشحي الولايات الآتية : (تامنغست ، إن قزام ، برج باجي مختار).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإليزي ولاية اليزي لمترشحي الولايات الآتية : ( إليزي ، جانت) .

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف محمد بلكبير بغليزان لمترشحي الولايات الآتية: (غليزان، تيارت، تيسمسيلت).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسيدي عقبة ولاية سكرة المترشحي الولايات الآتية: (بسكرة، الوادي، ورقلة ، غرداية ، الأغواط، أولادجلال ، الجلفة ، المغير، تقرت).

– المعهد الوطني المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف سيدي محمد بن عودة ولاية غليزان لمترشحي الولايات الآتية: (الشلف، عين الدفلى، مستغانم).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتلمسان ولاية تلمسان لمترشحي الولايات الآتية: (وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان، معسكر).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الزانة البيضاء ولاية باتنة لمترشحي الولايات الآتية: (باتنة، خنشلة، سطيف، المسيلة، أم البواقي).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة ولاية قسنطينة المترشحي الولايات الآتية: (قسنطينة، جيجل، سكيكدة، عنابة ، الطارف).

– المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية و الأوقاف بسعيدة ولاية سعيدة لمترشحي الولايات الآتية: (البيض، سعيدة ، بشار، النعامة، تندوف، بني عباس).