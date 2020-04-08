بيرنلي يزاحم لوام وسبورتينغ لشبونة على ضم سليماني !!

يتواجد ملف النجم الدولي الجزائري لفريق موناكو الفرنسي “إسلام سليماني” على طاولة ثلاثة أندية أوروبية من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

فبعد كل من أولمبيك مارسيليا الفرنسي وفريقه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي كشفت صحيفة أبولا دخول فريق بيرنلي الانجليزي على الخط.

الصحيفة البرتغالية أضافت أن الفرق المذكورة تسعى لتدعيم قاطرتها الأمامية بخدمات اللاعب السابق لفريق شباب بلوزداد.

يذكر أن عقد “السوبر سليم” مع فريقه الأصلي ليستر سيتي ينتهي في صيف 2021 وإدارة الثعالب حددت قيمة عقد الجزائري ب10 ملايين أورو.