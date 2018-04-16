تهرب ضريبي بقيمة 500 مليار بالمديرية الجهوية للتجارة بوهران

كشفت المديرية الجهوية للتجارة بوهران، أنّ مصالحها سجلت فاتورة بقيمة أكثر من 500 مليار سنتيم لسلع مختلفة غير مفوترة .

وبحسب المدير الجهوي للتجارة، فإن المصالح سجلت هذه القيمة خلال شهر مارس الفارط من خلال عمليات تفتيش إحصاء قام بها الأعوان.

وسجلت ذات المصالح، هذه القيمة المالية بسبب التهرب الضريبي من طرف الزبائن، الأمر الذي نتج عنه ضرر في الخزينة العمومية.

وأشار ذات المتحدث، أنّ عمليات كبيرة قامت بها المصالح المختصة، لمحاربة الغش، خاصة بالنسبة لتعاملات تجار الجملة الرافضين لتقديم فواتيرهم بالنسبة للمصالح المختصة.

وكشف المدير الجهوي، أنّ 1638 تاجر أحيل على الجهات القضائية على خلفية المخالفات المسجلة ضدهم كتجار ومتعاملين إقتصاديين.

تعلقت بالأساس، بــــ: 17724 خرجة ميدانية، توزعت على 9547 خرجة خاصة بالممارسات التجارية و8177 خرجة ميدانية تعلت بمراقبة النوعية.

تم إقتراح إغلاق 140 محل تجار من جل المخالفات بعد إحترام التسعيرة والمضاربة وبيع مواد منتهية الصلاحية وكذا عدم إشهار الأسعار.

وقام أعوان المراقبة التابعون للمديرية الجهوية للتجارة،من مراقبة68 متعامل بصفة مستورد،من دون وجود محل تجاري قار.

تمت إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية إلى جانب مخالفة عدم الفوترة، وحالة واحدة متعلقة بعدم تعديل مستخرج السجل التجاري.