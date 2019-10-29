تواصل إضراب القضاة لليوم الثالث على التوالي

أخبار الجزائر
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تواصل إضراب القضاة لليوم الثالث على التوالي
بقلم أسماء.ع

يتواصل شلل المؤسسات القضائية بالجزائر لليوم الثالث على التوالي بعد إعلان القضاة الدخول في إضراب وطني منذ أول أمس.

رصدت “النهار”، اليوم الثلاثاء، عبر مختلف المؤسسات القضائية بالعاصمة تواصل إضراب القضاة ليومه الثالث على التوالي.

حيث شهد مجلس قضاء العاصمة منذ الساعات الأولى تجمع عدد من القضاة في فناء المجلس مقاطعين الجلسات المبرمجة لنهار اليوم.

للإشارة، بلغت نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي، أمس الاثنين، 98 بالمائة.

وأفادت النقابة الوطنية للقضاة، أن قرار المقاطعة جاء رفضا لتبليغ مقررات الحركة السنوية للقضاة التي أجريت مؤخرا.


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