تواصل حوادث الإختناقات.. إنقاذ 3 أشخاص في قالمة

تمكنت وحدات الحماية المدنية في قالمة، اليوم الإثنين، من إنقاد 3 أشخاص من الإختناق بالغاز.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، يتعلق الأمر بإمرأة تبلغ من العمر 32 سنة وطفلين يبلغان من العمر 3 و7 سنوات.

وتعرض الضحايا للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل، المتواجد بشارع عمراني موسى ببلدية بومهرة احمد.

أين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان، ثم تم تحويلهم إلى المستشفى المحلي.

ودعت مصالح الحماية المدنية، لتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي الإختناق بالغاز.

وكتبت مصالح الحماية المدنية: “مع الأسف الشديد مازلنا نستيقظ وننام على فواجع و مآسي قتلى غاز أكسيد الكربون يوميا”.

وأضافت: “لا يمكن بأي حال، تقبل هذه الوضعية وإعتبارها وضعا يفرض علينا التعايش معه كأمرا محتوما. فالاسباب واضحة ولا غبار عليها”.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن عامل الإهمال واللامبالاة وعدم الاكتراث بالخطر الذي تسببه المدفئات وسخانات المياه وأجهزة التدفئة غير مطابقة والأنابيب المصرفة الغازات السامة الغير مثبتة جيدا.

وأكدت أن المسؤولية تقع علينا جميعا، ويجب وضع حد لحوادث الاختناقات بهذا الغاز القاتل، الذي اصبح يحصد قتلى يوميا وآخرىن ينقذون في أخر لحظة.

ومن الحلول التي تضمن بها سلامتك، ترك منافذ لدخول الهواء وطرد الغازات السامة بصفة مستمرة. وغلق المدفئات وسخانات المياه نهائيا قبل الخلود الى النوم والتأكد من غلق كل صنابير الغاز.