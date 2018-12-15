أكثر من 100 ألف زائر لصالون السيارات بوهران

سجلت الطبعة الـ18 لصالون السيارات والدراجات النارية للغرب، “أوتو واست”، لسنة 2018، المقام بوهران، حضور أكثر من 100.000 زائر.

هذه التظاهرة الإقتصادية، التي نظمت تحت شعار “صناعة السيارات بالجزائر تنوع وتطور”، عرفت إختتام فعالياتها، اليوم السبت، بمركز الإتفاقيات بوهران.

وقد شاركت زهاء 40 ماركة، في هذه الطبعة شغلت مساحة عرض تقدر بـ12.000 متر مربع، إضافة إلى حضور المؤسسات البنكية، وشركات التأمين، وأخرى مختصة في قطع الغيار وزيوت التشحيم.

كما تميزت هذه الطبعة بعرض النموذج الأول لمركبة ذات قمرة واحدة للماركة الجزائرية “أوريكس”، التي ستنطلق في الإنتاج خلال سنة 2019.