تواقي يندمج في تدريبات الترجي

سجل اللاعب السابق لنصر حسين داي، محمد تواقي، أول ظهور له في تدريبات ناديه الجديد، الترجي الرياضي التونسي.

واندمج محمد تواقي، في ناديه الجديد، بمشاركته في الحصة التدريبية الأخيرة التي أجرها الترجي بملعبه، إستعدادا لمباراتهم المقبلة.

وبتواجد 5 لاعبين جزائريين في صفوف نادي باب “السويقة”، لم يجد اللاعب السابق للنصرية، صعوبة في الإندماج مع ناديه الجديد.

يذكر أن، محمد تواقي، انضم خلال الميركاو الشتوي الجاري، إلى نادي الترجي التونسي، أين أمضى على عقد لمدة 4 سنوات ونصف.