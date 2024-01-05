توبة :”الفوز أمام الطوغو أعتبرها محطة تحضيرية جيدة لـ “الكان” “

أبدى مدافع الخضر أحمد توبة سعادته الكبيرة اثر تحقيق الفوز الكبير الذي حققه ورفقائه أمام منتخب الطوغو بثلاثية نظيفة.

وقال أحمد توبة في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “منتخب الطوغو منافس قوي، الفوز أمامه كان مقنعا و الثلاثية سيكون إيجابي علينا، الآمر الجميل هو أننا لعبنا بشكل جيد”

كما أضاف أحمد توبة “محطة تحضيرية جيدة للتحضير لكاس أمم إفريقيا التي سنلعبها في كوت ديفوار”.

وختم مدافع ليتشي”نحن مستعدون وسنعود إلى التدريبات من أجل التحضير”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–