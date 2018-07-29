“توخيل” يُرقي نجم جزائري للفريق الأول للبياسجي

قام المدرب الألماني لفريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي “توماس توخيل” بإستدعاء النجم الفرانكو جزائري “ياسين عدلي” للتدرب مع الفريق الأول.

وجاء إستدعاء صاحب ال17 ربيعا للإلتحاق بتربص “البياسجي” المُقام بسنغفورة بعد نهاية إلتزاماته مع المنتخب الفرنسي لأقل من 19 سنة الذي أُقصي من اليورو.

وكان ياسين عدلي قد شارك لبضعة دقائق مع زملاء النجم الدولي البرازيلي “نيمار دا سيلفا” الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.

وأمضى “رابيو” الجديد على أول عقد إحترافي مع فريق العاصمة باريس يمتد لثلاث سنوات بعد العروض الكثيرة التي تلقاها مؤخرا.