أكد مدرب شباب بلوزداد “إيفيكا تودوروف”، أنه غير متخوف على دفاع فريقه رغم الخسارة العريضة التي تلقاها في آخر مباراة.

وصرح “تودوروف”، لـ”النهار أون لاين”: “أعرف قيمة فريقي، ولا أخشى على دفاعنا رغم الخسارة الأخيرة”.

وأضاف: “عندما نحلل سبب تلقينا 4 أهداف في مباراة واحدة، ندرك أن أمر غير مقلق، بالنظر للعديد من المعطيات”

وتابع: ” كان لدي أفضل دفاع في البطولة، قبل مباراة اتحاد العاصمة، تلقينا 3 أهداف منها هدفين عن طريق ركلة جزاء”.

وأضاف: “لا يمكن تقييم دفاعنا حسب مردوده أمام اتحاد العاصمة، لعبنا من دون 7 لاعبين، وهذا ما أثر على دفاعنا”.

وختم مدرب الشباب: “منذ قدومي منحت الفرصة للاعبين شباب، مثل بوشار الذي أصبح ركيزة في الفريق وأنتظر منه الكثير”.