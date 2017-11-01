تودوروف: “أعرف قيمة فريقي ولا أخشى على دفاعنا”

الرياضة
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تودوروف: “أعرف قيمة فريقي ولا أخشى على دفاعنا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب شباب بلوزداد “إيفيكا تودوروف”، أنه غير متخوف على دفاع فريقه رغم الخسارة العريضة التي تلقاها في آخر مباراة.

وصرح “تودوروف”، لـ”النهار أون لاين”: “أعرف قيمة فريقي، ولا أخشى على دفاعنا رغم الخسارة الأخيرة”.

وأضاف: “عندما نحلل سبب تلقينا 4 أهداف في مباراة واحدة، ندرك أن أمر غير مقلق، بالنظر للعديد من المعطيات”

وتابع: ” كان لدي أفضل دفاع في البطولة، قبل مباراة اتحاد العاصمة، تلقينا 3 أهداف منها هدفين عن طريق ركلة جزاء”.

وأضاف: “لا يمكن تقييم دفاعنا حسب مردوده أمام اتحاد العاصمة، لعبنا من دون 7 لاعبين، وهذا ما أثر على دفاعنا”.

وختم مدرب الشباب: “منذ قدومي منحت الفرصة للاعبين شباب، مثل بوشار الذي أصبح ركيزة في الفريق وأنتظر منه الكثير”.

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