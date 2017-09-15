تودوروف:” انتابني الفضول لمعرفة معنى “allez chabab zoujd””

كشف مدرب شباب بلوزداد ، الصربي تودوروف انه انتابه الفضول ليعرف معنى عبارات: “allez chabab zoujd” التي يرددها انصار لعقيبة .

كما اوضح الصربي ، أنَّ تشكيلة لعقيبة لم تظهر اي شيء ، مشيرًا إلى أنَّ هناك الافضل ، سيظهر في قادم الجولات.

وحقق تودوروف، 3 انتصارات متتالية ، محلقًا في الصدارة بـ9 نقاط، بعد التغلب على مولودية الجزائر، ضمن الجولة الثالثة .

وقال تودروروف:” صراحة ، الفضول انتابني لمعرفة معنى كلمات “allez chabab zoujd” واستفسرت الامر من مساعداي، هذا يحفزني اكثر” .

واضاف: “لا يجب تضييع الوقت ، لابد أن نستفيد من كل شيء إيجابي ، أظهرنا حتى الآن 60 بالمائة فقط من قدراتنا”.

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