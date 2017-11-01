“تودوروف” يؤكد أنه مكتشف المصري صلاح !

الرياضة
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“تودوروف” يؤكد أنه مكتشف المصري صلاح !
بقلم أمير بهلول/يونس رزيق

تحدث مدرب شباب بلوزداد “إيفيكا تودوروف”، عن قصته مع اللاعب المصري، محمد صلاح، وأكد أنه كان وراء إكتشافه في تصريح خصّ به “النهار أونلاين”.

وقال تودوروف: “وصلت لتدريب المقاولون العرب، لم نحقق نتائج جيدة، تعادلنا في مباراتين و انهزمنا في آخرتين”.

وأضاف: “ذهبت لمشاهدة مباراة فريق أقل من 21 سنة وتألق صلاح فيها ، وقلت للإدارة أريد الرقم 14 “.

وتابع: “مدرب الفريق قال لي إنّ صلاح لديه مشكل في القلب ولا يمكنه المشاركة طوال 90 دقيقة، فقلت له ، أنت من هو المريض لأنه سيكون في المنتخب مستقبلا”.

وأردف مدرب بلوزداد قائلا: “وبعدها بأيام قليلة لعبنا ضد الأهلي، وضد 8 لاعبين من المنتخب المصري مثل أبوتريكة، وسجل هدفا أجمل من مارادونا، راوغ كل اللاعبين وسجل الهدف”ز

وختم تودوروف:”كان حينها في سن الـ 18 من عمره، ومؤخرا صرح لـ”فرانس فوتبول” أنني وثقت فيه عندما لم يثق فيه الجميع وهذا تصريح أعتز به كثيرا”.

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