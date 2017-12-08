آردا توران:” أبعدوا أياديكم عن المكان المُقدس.. “

هاجم الدولي التركي المُسلم ولاعب برشلونة أردا توران الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بعد إعلانه ترسيم القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

ونشر اللاعب الجمعة على حسابه الرسمي في “الإنستغرام” صورة لإمرأة فلسطينية وهي تُهاجم جندي صهيوني يقف أمام باب المسجد الأقصى.

وأرفق توران الصورة بعبارة :”القدس عاصمة السلام والإنسانية.. أبعدوا أسلحتكم عن هذا المكان المُقدس”.

وواصل لاعب الأتلتيكو السابق حديثه بالقول:” القدس ستبقى دائما وأبدا عاصمة السلام”.

وصنع منشور “توران” الحدث في وسائل الإعلام العربية والعالمية التي أشادت بخرجة اللاعب المعروف بمُساندته للقضية الفلسطينية.