بهدف تحضير الدخول الجامعي 2018 /2019

توزيع المهام البيداغوجية للسنة المقبلة قبل عطلة نهاية السنة

فتح الجامعات والكليات يوم السبت والعمل من 8 صباحا إلى السادسة مساءً

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الانطلاق الحقيقي للدخول الجامعي شهر سبتمبر على أكثر تقدير، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون مدة السداسي أقل من 14 أسبوعا من التعليم الفعلي، وتنظيم الدورة الاستدراكية في آخر كل سداسي عوض شهر سبتمبر على أكثر تقدير.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مديري المؤسسات الجامعية تحضيرا للدخول الجامعي 2018 /2019، ومن أجل ضمان دخول جامعي في ظروف حسنة، سيكون الانطلاق الحقيقي للدخول الجامعي شهر سبتمبر على أكثر تقدير، ولا ينبغي أن تكون مدة السداسي أقل من 14 أسبوعا من التعليم الفعلي وتنظيم الدورة الاستدراكية في آخر كل سداسي عوض شهر سبتمبر على أكثر تقدير.

كما شددت الوزارة على توزيع المهام البيداغوجية للسنة المقبلة قبل الذهاب إلى عطلة نهاية السنة الحالية، واحترام بدقة رزنامة العطل الجامعية التي تعد في آخر شهر جوان من طرف المصالح المؤهلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما طالبت الوزارة من مديري الجامعات إعداد جدول خاص بالهياكل البيداغوجية يكون جاهزا، ومستخدمي مصالح الدراسات حاضرين، بالإضافة إلى الاستغلال الأقصى للوقت البيداغوجية عن طريق استغلال كل ساعات طول اليوم، بما فيها يوم السبت، بالإضافة إلى ذلك استغلال الساعات من 8 صباحا إلى غاية السادسة مساءً.