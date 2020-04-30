توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4006، وارتفاع عدد الوفيات إلى 450.
وتم تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
كما تم تسجيل 77 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 1779.
وتتوزع حالات الإصابة عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 799
الجزائر: 507
وهران: 243
سطيف: 197
عين الدفلى: 183
قسنطينة: 178
تيبازة: 140
بجاية: 128
تيزي وزو: 104
برج بوعريريج: 98
تلمسان: 94
تيارت: 76
أم البواقي: 70
ورقلة: 65
المدية: 63
مستغانم: 60
غرداية: 59
عنابة: 58
بسكرة: 56
الجلفة: 54
الشلف: 49
سيدي بلعباس: 48
سكيكدة: 48
مـعـسـكـر: 48
بومرداس: 47
تيسمسيلت: 46
جيجل: 45
عين تموشنت: 43
بشار: 42
أدرار: 40
الوادي: 38
خنشلة: 34
باتنة: 34
غليزان: 31
تبسة: 30
الأغواط: 26
البويرة: 25
قالمة: 22
المسيلة: 22
الطارف: 16
سوق أهراس: 13
ميلة: 12
سعيدة: 4
البيض: 3
تمنراست: 3
نعامة: 3
إليزي: 2
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