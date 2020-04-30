توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4006، وارتفاع عدد الوفيات إلى 450.

وتم تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما تم تسجيل 77 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 1779.

وتتوزع حالات الإصابة عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 799

الجزائر: 507

وهران: 243

سطيف: 197

عين الدفلى: 183

قسنطينة: 178

تيبازة: 140

بجاية: 128

تيزي وزو: 104

برج بوعريريج: 98

تلمسان: 94

تيارت: 76

أم البواقي: 70

ورقلة: 65

المدية: 63

مستغانم: 60

غرداية: 59

عنابة: 58

بسكرة: 56

الجلفة: 54

الشلف: 49

سيدي بلعباس: 48

سكيكدة: 48

مـعـسـكـر: 48

بومرداس: 47

تيسمسيلت: 46

جيجل: 45

عين تموشنت: 43

بشار: 42

أدرار: 40

الوادي: 38

خنشلة: 34

باتنة: 34

غليزان: 31

تبسة: 30

الأغواط: 26

البويرة: 25

قالمة: 22

المسيلة: 22

الطارف: 16

سوق أهراس: 13

ميلة: 12

سعيدة: 4

البيض: 3

تمنراست: 3

نعامة: 3

إليزي: 2