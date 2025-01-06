توسعة مطار جيجل لإستقبال الطائرات الكبيرة قريبا

أكد وزير النقل، السعيد سعيود، أن الإنطلاق في توسعة مطار فرحات عباس في جيجل، أضحت أمرا ضروريا لإستقبال الطائرات الكبيرة، وستباشر هذه العملية في القريب العاجل.

وأشار الوزير، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمطار فرحات عباس في جيجل، إلى أن سنة 2025 ستعرف نقلة نوعية في مجال النقل الجوي.

وإستمع الوزير، إلى عرض حول واقع قطاع النقل بالولاية بمختلف أنماطه على مستوى القاعة الشرفية للمطار.

كما عاين الوزير مختلف مرافق المطار من الإستقبال وشبابيك التسجيل والتوجيه والمراقبة. ومنطقة معالجة وتحويل الأمتعة، ومختلف إجراءات العبور، ومركز إدارة العمليات. وهذا من أجل الوقوف على ظروف إستقبال الرحلات الداخلية والدولية.

أين دعا الوزير، إلى ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين من القائمين على تسيير هذه المنشأة، شركة النقل الجوي، مصالح الجمارك الجزائرية، والأمن الوطني.

وذلك من أجل إضفاء مرونة أكثر وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات نوعية ذات جودة عالية. ترقى إلى تطلعات المسافرين، مع مراعاة السلامة والأمن.

كما أمر الوزير، بكراء المحلات المتواجدة بالمطار وفتحها كفضاءات خدماتية حسب متطلبات المسافرين.

وإستمع إلى مطالب المنتخبين والمتمثلة في إضافة خطوط جديدة نحو حاسي مسعود، وهران، تمنراست. بالإضافة إلى خط دولي نحو باريس (فرنسا)، فأكد الوزير أنه سيتم دراسة الإنشغالات المطروحة.