وزير التربية..توظيف أساتذة الثانوي من دون منصب في المتوسطات

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن القطاع يعمل على حل المشكل الاجتماعي والتربوي لخريجي المدارس العليا.

وقال الوزير بلعابد، أن لخريجي المدارس العليا فائدة كبيرة لأبناء الجزائر، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات عملية لحل مشكل توظيفهم.

وأوضح وزير التربية أنه بالنسبة لأساتذة الثانوي الذين لم يجدوا مكانا في الثانويات، سيخصص لهم القطاع وظائف في المتوسط.

وأضاف المتحدث “من غير المعقول أن يتقاضى أستاذ راتبه دون الشروع في عمله”.

وأكد بلعابد، “أن هذا الأستاذ سيتقاضى نفس راتب أستاذ الثانوية، فهو ليس خاسر بمقابل استفادة التلميذ من ذلك”.