توظيف مباشر لخرّيجي معاهد التكوين بشركة سامسونغ

وزير التكوين المهنيين محمد مباركي.. لـ النهار:

«إلزام مؤسسات التهيئة بتوظيف خريجي معاهد التكوين المهني»

«90 من المئة من شاغلي المناصب في المؤسسات الوطنية من خريجي المعاهد»

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، عن توظيف المتربصين مباشرة في مؤسسة «تايم كوم» المختصة في تصنيع الهواتف النقالة من علامة «سامسونغ» بالجزائر، مؤكدا أن نسبة 90 من المئة من المناصب التي توظف بالمؤسسات الوطنية من خريجي المعاهد التكوين.

وأوضح محمد مباركي لـ$ على هامش إبرام اتفاقية بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، وممثل مؤسسة «تايم كوم» المختصة في تصنيع الهواتف النقالة من علامة «سامسونغ» بالجزائر، بتوظيف كمرحلة أولى 60 متخرجا من قطاع التكوين والتعليم المهنيين في جملة من التخصصات، لاسيما الإلكترونيك وصيانة وإصلاح معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والحائزين على شهادات تقني سامي في تخصصات عديدة منها القياسة وآليات الضبط، على أن يصل تدريجيا عدد المدمجين في المصنع 220 شاب، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للتشغيل قامت بدراسة أثبتت أن نسبة توظيف خريجي معاهد التكوين وصلت إلى 90 من المئة.

كما أكد وزير القطاع على أهمية مرافقة مراكز التكوين المهني لاحتياجات القطاع الاقتصادي من اليد العاملة، مذكرا أن جهاز التكوين المتوج بشهادة يتوفر على مدونة تضم 442 تخصص يشمل 22 فرعا منها 43 في فرع الكهرباء والإلكترونيك والطاقة.

كما أضاف الوزير، أنه منذ سنة 2016 تم إدراج أربع تخصصات في مجال تصليح الهواتف الثابتة والنقالة، وكذا تصليح وتركيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تسعى إلى تكييف مستمر للتكوينات والمضامين البيداغوجية مع التطورات التكنولوجية لوضع تحت تصرف القطاع الاقتصادي تكوينات مهنية ذات نوعية تتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدا أن قطاع التكوين المهني يتوفر على 1200 هيكل عبر الوطن يؤطرها 30.000 مكون وإطار تقني.

كما أكد الوزير أن 50 من المئة من خريجي مراكز التكوين المهني هم حاملون لشهادات في تخصص الترصيص، لكن يبقى عدد المختصين في هذه المهنة غير كاف، داعيا المتربصين إلى الاستثمار في هذا المجال، لاسيما وأن الدولة وفرت كل الظروف والإمكانيات لإطلاق مشاريع ومؤسسات مصغرة في هذا المجال.