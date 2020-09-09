توفيق قريشي: ” نحرص على الجاهزية التامة للالتزام بالبروتوكول الصحي تحسبا للشروع في التدريبات”

الرياضة
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توفيق قريشي: ” نحرص على الجاهزية التامة للالتزام بالبروتوكول الصحي تحسبا للشروع في التدريبات”
بقلم عمر سلامي

أكد مدير القطب التنافسي بشباب بلوزداد توفيق قريشي، أن إدارة النادي بصدد ضبط الأمور الطبية، تحسبا للشروع في التحضير للموسم الجديد.

وقال توفيق قريشي في اتصال هاتفي مع ” النهار” أن اهتمام إدارة الفريق الآن منصب حول ضبط كل الأمور تحسبا لبداية التحضير للموسم الجديد.

وفي هذا السياق تطرق مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد إلى الاجتماع الذي عقده صبيحة اليوم مع أعضاء الطاقم الطبي حيث قال:

” الاجتماع كان مخصصا للحديث عن مدى جاهزية الفريق لتطبيق البروتوكول الطبي، والالتزام بكل التعليمات الوقائية تحسبا للشروع في التحضير للموسم الجديد، وكذا تحضير الملفات الطبية للاعبين”.


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