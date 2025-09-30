توقرت: الإطاحة بمُروّج المهلوسات يستعمل حافلة نقل المسافرين

تمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية توقرت، من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر. ومعالجة قضية جنحة حيازة ونقل مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي لغرض البيع.

تعود حيثيات القضية لوضع نقطة مراقبة فجائية لعناصر مصالح الأمن بإقليم الاختصاص، والتي تندرج ضمن المخطط الأمني المسطّر لمحاربة ومحاصرة الجريمة في الوسط الحضري. أين تم توقيف حافلة لنقل المسافرين ما بين الولايات، وبعد إخضاعها ومستعمليها لعملية المراقبة الأمنية والتفتيش الدقيق لفت انتباههم شخص مشبوه.

وأثناء تفتيش أغراضه، عُثر بداخل حقيبته على خمسة (05) حُزم ملفوفة بورق الطهي تحتوي على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 2985 كبسولة من دواء بريقابلين 300 ملغ أجنبية الصنع. أين تمّ توقيف المشتبه فيه رفقة المحجوزات وتحويله إلى المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وبعد إجراءات المثول الفوري صُدر في حقه أمر إيداع مع التأجيل.

