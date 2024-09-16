توقرت.. حجز 18100 وحدة من مختلف المفرقعات والألعاب النارية

تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، ممثلة في عناصر الأمن الحضري الثاني، من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر، ومعالجة قضيتين تتعلقان بحجز كمية من المفرقعات والالعاب النارية لغرض البيع.

حيثيات القضية تعود إلى قيام مصالحنا بعمليات مداهمة للأسواق ونقاط البيع بإقليم الاختصاص، مكنت من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية قدرت بـ 11600 وحدة مفرقعات من مختلف الانواع والاحجام، كما تمكنت ذات المصالح في عملية ثانية بحجز كمية معتبرة قدرت بـ 6510 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام كانت بحوزة شخص أخر ليتم توقيفهما وتحويلهما للمقر رفقة المحجوزات لإستكمال الإجراءات القانونية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام السيد/ وكيل الجمهورية المختص إقليميا.