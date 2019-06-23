اتفاقيات مشتركة في مكافحة حرائق الغابات على المناطق الحدودية مع تونس

كشف المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، عن توقيع اتفاقيات، مع الجانب التونسي،في مجال مكافحة الحرائق الكوارث الطبيعية على المناطق الحدودية بين البلدين .

وقال بوغلاف خلال ترأسه اجتماع تنسيقي مشترك -التعاون الجزائري التونسي في مجال الحماية المدنيةاليوم الأحد ، بولاية الطارف، ان اتفاقيات تهدف الى تظاف الجهود في مجال تبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الحرائق ومواجهة الكوارث الطبيعية .

إضافة إلى تبادل الزيارات بين اطارات وموظفي الحماية المدنية بين البلدين، وتبادل المعلومات في الحرائق الموجودة على الشريط الحدودي .

تطرق بوعلام بوغلاف ،الى تاريخ العلاقات بين الشعبين الجزائري وتونسي ، الاي تعود للحقبة الباستعمارية وساقيةسيدي يوسف ، ان حماية الاشخاص ووممتلكاتا ومحافظة على البيئة هي مسؤولة ومواجهة الاخطار و الكوارث تطوير ، ورسم استراتيجية لتكفل بمختلف الاخطار التي تهدد الحدود .

ومن جهته، رحّب المدير العام للحماية المدنية لدولة تونس، بتنسيق المشترك وتبادل الخبرات ومواكبة التغيرات،وتكثيف الجهود بين البلدين في مجال الحماية المدنية ومحاربة الكوارث والحرائق، التي تهدد الحدود المشتركة بين البلدين.

كما أكّد الذات المسؤول، أنّ اللقاء هو فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وترسيخه وتطوير الامكانيات، ومواصلة على توقيع اتفاقيات مشتركة .